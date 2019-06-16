Прокуратура начала проверку из-за расцепки вагонов поезда в Брянске

Брянская транспортная прокуратура начала проверку из-за расцепки вагонов пассажирского поезда Брянск — Москва Об этом сообщается на сайте Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП).

Инцидент произошел накануне, 15 июня, на станции Брянск-Орловский. При отправлении поезда у него расцепились девятый и десятый вагоны. В результате никто не пострадал, однако задержка движения поездов составила более трех часов.

В МЖД добавили, что оперативно устранить неисправность не удалось. В 10:05 на станцию прибыл резервный состав, на котором пассажиры отправились в Москву.

«Пассажирам по их желанию оформлялись проездные документы на другие поезда данного направления и производился возврат полной стоимости проездных документов», — говорится в сообщении.