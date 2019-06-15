В Смоленской области ветер снес часть кровли на вагон поезда

В Смоленской области ветер снес часть кровли на вагон поезда

В Смоленской области части сорванной ветром кровли багажного отделения задели один из вагонов пассажирского поезда. Об этом сообщается на сайте РЖД.

Инцидент произошел в 18:00 мск 14 июня на станции Вязьма. Поезд следовал из Москвы в Брест. В результате никто не пострадал.

Железнодорожники устранили последствия аварии. В итоге поезд отправился со станции с задержкой на 26 минут. В YouTube и соцсетях появились кадры с места происшествия.

Видео: АВТОКАДР_67 Vyazma / YouTube

В конце апреля в Башкирии ветер повредил 12 частных домов. Его порывы составляли 18–21 м/с. В Аургазинском районе республики также были повреждены кровли трех социально значимых объектов и трех объектов ЖКХ.