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Платина $900 (+11,06%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Alibaba $190 (+18,59%) прогноз QBF к 01.12.19
Доллар/Швейцарский франк ₣0,95 (-4,4%) прогноз JP Morgan к 10.06.20
Broadcom Limited $370 (+33,06%) прогноз Jefferies к 23.04.20
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Власти Украины анонсировали введение опроса при въезде крымчан в страну

Жителей Крыма будут спрашивать о цели поездки при въезде на Украину. Об этом сообщил первый замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц страны Юсуф Куркчи, передает «Крым.Реалии».

Он рассказал, что на контрольных пунктах пропуска крымчане будут заполнять анонимные анкеты. По его словам, мониторинг начнут проводить «в ближайшее время».

«Это позволит нам более тщательно проанализировать те проблемы, с которыми обращаются и с которыми сталкиваются жители в оккупированном Крыму и определить тенденции», — сказал он.

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Куркчи добавил, что подобный мониторинг уже проводился в 2018 году. Он сообщил, что в основном жители Крыма приезжали на Украину для решения проблем с документами и для получения медицинских услуг. Замминистра рассказал, что также есть группа людей, которая приезжает ради обучения, и небольшое количество тех, кто едет дальше на отдых или по другим делам.

В 2018 году Госпогранслужба Украины отказала во въезде в страну 6,5 тыс. россиян. Помощник главы ведомства Олег Слободян отмечал, что этот показатель превысил данные за 2017 год. При этом он добавил, что рост произошел на фоне того, что меньше россиян стали приезжать на Украину. По его словам, гражданам России отказывали во въезде из-за неподтверждения цели поездки, превышения срока пребывания во время предыдущих поездок, а также из-за нарушения украинского законодательства, запрещающего посещать Крым.

Теги: Крым, Украина, въезд, КПП
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