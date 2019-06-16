Власти Украины анонсировали введение опроса при въезде крымчан в страну

Жителей Крыма будут спрашивать о цели поездки при въезде на Украину. Об этом сообщил первый замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц страны Юсуф Куркчи, передает «Крым.Реалии».

Он рассказал, что на контрольных пунктах пропуска крымчане будут заполнять анонимные анкеты. По его словам, мониторинг начнут проводить «в ближайшее время».

«Это позволит нам более тщательно проанализировать те проблемы, с которыми обращаются и с которыми сталкиваются жители в оккупированном Крыму и определить тенденции», — сказал он.

Куркчи добавил, что подобный мониторинг уже проводился в 2018 году. Он сообщил, что в основном жители Крыма приезжали на Украину для решения проблем с документами и для получения медицинских услуг. Замминистра рассказал, что также есть группа людей, которая приезжает ради обучения, и небольшое количество тех, кто едет дальше на отдых или по другим делам.