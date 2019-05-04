Пограничники сообщили о резком росте числа приезжающих из Украины в Крым

Пограничники сообщили о резком росте числа приезжающих из Украины в Крым

С началом майских праздников количество въезжающих в Крым украинцев увеличилось в два-три раза, пишет «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу местного пограничного управления ФСБ.

Речь идет как о транспортном, так и о пассажирском потоке — за сутки с третьего мая границу пересекли около 9 тыс. человек и примерно 1,5 тыс. машин, уточнили в погранслужбе. Наибольший поток — в пункте пропуска «Джанкой».

Из-за этого ведомство усилило наряды, чтобы избежать пробок и очередей. С четвертого на пятое мая прогнозируется увеличение потока людей в пунктах пропуска на выезд из России.

Ранее власти Крыма рассказали о стоимости летнего отдыха на курортах полуострова. По их данным, он в среднем обойдется примерно в 2,8 тыс. руб. в день.