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Cisco $65 (+16,61%) прогноз Deutsche Bank к 30.04.20 Купить
Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
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Пограничники сообщили о резком росте числа приезжающих из Украины в Крым

С началом майских праздников количество въезжающих в Крым украинцев увеличилось в два-три раза, пишет «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу местного пограничного управления ФСБ.

Речь идет как о транспортном, так и о пассажирском потоке — за сутки с третьего мая границу пересекли около 9 тыс. человек и примерно 1,5 тыс. машин, уточнили в погранслужбе. Наибольший поток — в пункте пропуска «Джанкой».

Из-за этого ведомство усилило наряды, чтобы избежать пробок и очередей. С четвертого на пятое мая прогнозируется увеличение потока людей в пунктах пропуска на выезд из России.

Ранее власти Крыма рассказали о стоимости летнего отдыха на курортах полуострова. По их данным, он в среднем обойдется примерно в 2,8 тыс. руб. в день.

Теги: Погранслужба ФСБ, Украина, Крым
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