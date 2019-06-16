СМИ опубликовали видео с места ДТП с восемью жертвами под Воронежем

СМИ опубликовали видео с места ДТП с восемью жертвами под Воронежем

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видеозапись с места аварии в Воронежской области, в результате которой погибли восемь человек.

На записи видно, что на месте происшествия работают сотрудники полиции, скорой помощи и экстренных служб.

ДТП произошло вечером 15 июня на 59 км автодороги «Воронеж-Луганск», Ford Focus лоб в лоб столкнулся с микроавтобусом Volkswagen Transporter. По предварительным данным, водитель Ford выехал на встречную полосу, не справившись с управлением.