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Alibaba $190 (+18,59%) прогноз QBF к 01.12.19
Доллар/Швейцарский франк ₣0,95 (-4,4%) прогноз JP Morgan к 10.06.20
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СМИ опубликовали видео с места ДТП с восемью жертвами под Воронежем

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видеозапись с места аварии в Воронежской области, в результате которой погибли восемь человек.

На записи видно, что на месте происшествия работают сотрудники полиции, скорой помощи и экстренных служб.

ДТП произошло вечером 15 июня на 59 км автодороги «Воронеж-Луганск», Ford Focus лоб в лоб столкнулся с микроавтобусом Volkswagen Transporter. По предварительным данным, водитель Ford выехал на встречную полосу, не справившись с управлением.

Общество
При аварии с микроавтобусом под Воронежем погибли восемь человек

В результате аварии восемь человек погибли и двое пострадали, в том числе десятилетняя девочка.

Теги: Воронежская область, ДТП, погибшие
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