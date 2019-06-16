Футболку бейсболиста Бейба Рута продали на аукционе за рекордные $5,6 млн

Футболка профессионального американского бейсболиста Бейба Рута была продана за рекордные $5,64 млн на торгах Hunt Auctions в Нью-Йорке. Об этом говорится в сообщении аукционного дома в Twitter. Имя покупателя не называется.

Сумма стала рекордом для спортивных реликвий, проданных на аукционах, отмечает The New York Post: прежний был установлен в 2012 году, когда игровое джерси Рута ушло с молотка за $4,4 млн.

На аукционе было выставлено более 400 лотов, связанных с клубом «Нью-Йорк Янкиз», за который играл Рут. Среди них около сотни предоставила семья бейсболиста.

«Хотя рекордные цены, достигнутые сегодня, безусловно, поразительны, я совсем не удивлен, учитывая невероятные экспонаты и статус Бейба в этой стране», — приводит CNN слова президента Hunt Auctions Дэвида Ханта.