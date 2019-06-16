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Alibaba $190 (+18,59%) прогноз QBF к 01.12.19
Доллар/Швейцарский франк ₣0,95 (-4,4%) прогноз JP Morgan к 10.06.20
Broadcom Limited $370 (+33,06%) прогноз Jefferies к 23.04.20
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Футболку бейсболиста Бейба Рута продали на аукционе за рекордные $5,6 млн

Футболка профессионального американского бейсболиста Бейба Рута была продана за рекордные $5,64 млн на торгах Hunt Auctions в Нью-Йорке. Об этом говорится в сообщении аукционного дома в Twitter. Имя покупателя не называется.

Сумма стала рекордом для спортивных реликвий, проданных на аукционах, отмечает The New York Post: прежний был установлен в 2012 году, когда игровое джерси Рута ушло с молотка за $4,4 млн.

На аукционе было выставлено более 400 лотов, связанных с клубом «Нью-Йорк Янкиз», за который играл Рут. Среди них около сотни предоставила семья бейсболиста.

«Хотя рекордные цены, достигнутые сегодня, безусловно, поразительны, я совсем не удивлен, учитывая невероятные экспонаты и статус Бейба в этой стране», — приводит CNN слова президента Hunt Auctions Дэвида Ханта.

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Бейб Рут выступал 22 сезона в Главной лиге бейсбола с 1914 по 1935 год. Он начал карьеру в «Бостон Ред Сокс», но наибольшую известность получил во время игры за «Нью-Йорк Янкиз». В 1936 году он стал одним из пяти бейсболистов, включенных в Национальный бейсбольный Зал славы.

Теги: Аукцион, торги, рекорд, бейсбол
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