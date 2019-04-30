Серебряную фляжку пассажира «Титаника» продали на аукционе за $98 тыс.

На торгах британского аукционного дома Henry Aldridge and Son продали серебряную фляжку для бренди, которую незадолго до крушения лайнера «Титаник» передали пассажиру первого класса. Об этом сообщает Би-би-си.

Как отмечает телеканал, эта фляжка принадлежала писательнице и журналистке Хелен Черчилль Кэнди. Она, решив, что не выживет во время крушения «Титаника, передала фляжку пассажиру и своему другу Эдварду Кенту со словами: «У тебя больше шансов выжить, чем у меня». Однако ей удалось выжить, а Кент погиб.

В заявлении аукционного дома говорится, что фляжка была обнаружена, когда спасатели нашли тело Кента. Она получила повреждения, однако стала «одним из самых впечатляющих объектов с «Титаника». Фляжка ушла с молотка за £76 тыс. (более $98 тыс.)