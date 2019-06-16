В приморском городе загорелся склад на площади 1,5 тыс. кв. м

В приморском городе загорелся склад на площади 1,5 тыс. кв. м

В городе Артём в Приморском крае загорелось складское помещение, сообщает краевое управление МЧС. Площадь возгорания составила 1,5 тыс. кв. м.

Информация о пожаре поступила утром 16 июня. Как сообщает ведомство, загорелось имущество на втором этаже здания.

Возгорание ликвидировали, в тушении принимали участие 33 человека и 12 единиц техники. В результате никто не пострадал.

В конце апреля пожар произошел на двух складах во Владивостоке, площадь возгорания составила 2,5 тыс. кв. м. В результате пострадал сотрудник МЧС, позднее он умер в больнице.