СМИ опубликовали видео с пробежавшим через работающий фонтан Зеленским

СМИ опубликовали видео с пробежавшим через работающий фонтан Зеленским

Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения Мариуполя 15 июня пробежал через работающий фонтан. Видео на своем YouTube-канале опубликовал портал «Новости Донбасса».

Фонтан находится на Театральной площади возле Драматического театра. На кадрах видно, что сквозь него вслед за Зеленским перебежали несколько собравшихся на месте горожан.

В Мариуполе украинский президент посетил мультихаб Spalah, где встретился с представителями бизнеса. Он сообщил о подготавливаемых властями законопроектах, направленных на развитие малого и среднего бизнеса.

Помимо этого, Зеленский рассказал, что в Донбасс в ближайшее время будут сделаны «инвестиционные вливания».