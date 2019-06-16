Общество , 00:26
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В Нью-Джерси самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы
Самолет авиакомпании United Airlines выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при приземлении в аэропорту Ньюарка в штате Нью-Джерси. Об этом говорится в сообщении Федерального управления авиации США (FAA) в Twitter.
Инцидент произошел днем 15 июня, самолет прибыл из Денвера. FAA отмечает, что в ведомство не поступало информации о пострадавших.
По предварительным данным, при посадке у Boeing 757 спустило колеса шасси. Сотрудники управления проведут расследование произошедшего.
В аэропорту сообщили, что полеты возобновлены, но предупредили о возможных задержках рейсов.