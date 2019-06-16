В Нью-Джерси самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

В Нью-Джерси самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

Самолет авиакомпании United Airlines выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при приземлении в аэропорту Ньюарка в штате Нью-Джерси. Об этом говорится в сообщении Федерального управления авиации США (FAA) в Twitter.

Инцидент произошел днем 15 июня, самолет прибыл из Денвера. FAA отмечает, что в ведомство не поступало информации о пострадавших.

По предварительным данным, при посадке у Boeing 757 спустило колеса шасси. Сотрудники управления проведут расследование произошедшего.

В аэропорту сообщили, что полеты возобновлены, но предупредили о возможных задержках рейсов.