При взрыве заминированной машины на севере Сирии погибли 13 человек

При взрыве заминированной машины на севере Сирии погибли 13 человек

При взрыве заминированного автомобиля в городе Аазаз на севере Сирии погибли 13 человек, еще десятки получили ранения. Об этом сообщает Assosiated Press.

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека подтвердил, что число погибших достигло 14 человек. Четверо среди них — дети.

Ни одна из экстремистских группировок, действующих в этом регионе, пока не взяла на себя ответственность за случившееся.

2 июня в результате подрыва автомобиля террористом-сметрником в сирийской Ракке погибли 10 человек. Среди погибших — пять представителей «Сил демократической Сирии» (СДС) и пятеро мирных жителей.