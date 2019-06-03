При взрыве заминированной машины на севере Сирии погибли 13 человек

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаЗдоровье
...
USD Бирж. 65,43 +0,26 EUR Бирж. 73,04 +0,49 Brent 64,68 -4,25% USD Нал. 66,17 63,92 EUR Нал. 73,91 71,95 USD ЦБ 65,38 +0,33 EUR ЦБ 72,84 +0,42 EUR/USD 1,1167 +0,0038 BTC/USD Бирж. 8 717,00 +172,00 IMOEX 2 665,33 +0,22% RTSI 1 287,09 +0,04% DJIA 24 815,04 -1,41% Nasdaq 7 453,15 -1,51%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
ОГК-2 ₽0,5 (+9,91%) прогноз Финам к 20.05.20 Купить
BRENT $66 (-2,29%) прогноз BNP Paribas к 30.06.20
Frontier $3 (+57,89%) прогноз Deutsche Bank к 03.04.20 Купить
YY $100 (+47,49%) прогноз JP Morgan к 31.12.19 Купить
Доллар/Рубль ₽63,5 (-2,26%) прогноз Nordea к 28.08.19 Купить
ОГК-2 ₽0,5 (+9,91%) прогноз Финам к 20.05.20 Купить
BRENT $66 (-2,29%) прогноз BNP Paribas к 30.06.20
Frontier $3 (+57,89%) прогноз Deutsche Bank к 03.04.20 Купить
YY $100 (+47,49%) прогноз JP Morgan к 31.12.19 Купить
Доллар/Рубль ₽63,5 (-2,26%) прогноз Nordea к 28.08.19 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 1 июня
USD ЦБ: 65,38 (+0,33) Quote, 31 мая, 12:48
Курс евро на 1 июня
EUR ЦБ: 72,84 (+0,42) Quote, 31 мая, 12:48
Американские власти нашли бракованные детали в самолетах Boeing 737 Max Бизнес, 01:22 При взрыве заминированной машины на севере Сирии погибли 13 человек Политика, 01:19 Бойца спецназа ГРУ убили в драке в Подмосковье Общество, 01:02 Военный аэродром в Сирии подвергся ракетному обстрелу Политика, 00:19 Трамп пригрозил Мексике уходом американских компаний из-за мигрантов Политика, 02 июн, 23:45 Совет Гефеста: что нужно знать, чтобы фотографии в темноте были четкими РБК Стиль и HUAWEI, 02 июн, 23:37 Бизнес предложил отменить действующие санитарные нормы для ресторанов Бизнес, 02 июн, 23:28 Определились все участники следующего сезона чемпионата России по футболу Спорт, 02 июн, 22:00 Полиция Харькова завела уголовные дела после сноса бюста маршала Жукова Общество, 02 июн, 21:45 Президент Казахстана рассказал о знакомстве с Путиным Политика, 02 июн, 21:20 СМИ сообщили об ультиматуме США для Европы из-за военных проектов Политика, 02 июн, 21:19 Кадыров осудил разрушение памятника маршалу Жукову в Харькове Общество, 02 июн, 20:57 Определился соперник Федерера в четвертьфинале «Ролан Гаррос» Спорт, 02 июн, 20:46 Начальника орловской колонии решили уволить после банкета для заключенных Общество, 02 июн, 20:44
Политика ,  
0 
При взрыве заминированной машины на севере Сирии погибли 13 человек

При взрыве заминированного автомобиля в городе Аазаз на севере Сирии погибли 13 человек, еще десятки получили ранения. Об этом сообщает Assosiated Press.

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека подтвердил, что число погибших достигло 14 человек. Четверо среди них — дети.

Ни одна из экстремистских группировок, действующих в этом регионе, пока не взяла на себя ответственность за случившееся.

2 июня в результате подрыва автомобиля террористом-сметрником в сирийской Ракке погибли 10 человек. Среди погибших — пять представителей «Сил демократической Сирии» (СДС) и пятеро мирных жителей.

Теги: Сирия, взрыв автомобиля, погибшие
Материалы по теме
Смертник атаковал американо-курдский патруль в Сирии
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter