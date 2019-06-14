ФОМ зафиксировал снижение доли считающих себя патриотами россиян

Согласно данным исследования ФОМ (Фонда «Общественное мнение»), 73% россиян считают себя патриотами. Результаты исследования патриотизма россиян опубликованы на сайте социологического центра.

Как следует из опубликованных данных, резкий скачок патриотизма произошел в 2014 году, на фоне присоединения Крыма. Если в 2012 году патриотами себя считали 64% опрошенных, в 2014 году их доля достигла 75%. Пикового значения за время исследований ФОМ уровень патриотизма россиян достигал в 2017 году — 78%. С этого момента социологи фиксируют снижение уровня патриотизма — 77% в июле 2018 года и 73% в июне 2019 года.

48% опрошенных считают, что наиболее значимым фактором при формировании патриотизма является соответствующее воспитание. 61% уверены, что называть себя патриотом нормально. В то же время 31% полагают, что публично называть себя патриотом неправильно.

46% респондентов полагают, что патриотом не может считаться человек, который не ходит на выборы, 45% — человек, который стремится уехать за границу, 67% — человек, который не знает истории своей родной страны. При этом 61% опрошенных считают, что критика власти не может помешать человеку быть патриотом.