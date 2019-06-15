СМИ узнали о выставленном на продажу самом большом самолете в мире

СМИ узнали о выставленном на продажу самом большом самолете в мире

Холдинговая компания Vulcan выставила на продажу самый большой в мире самолет-носитель Stratolaunch. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на источники.

Телеканал добавляет, что компания запросила за самолет $400 млн. Собеседники отметили, что контракт включает в себя владение воздушным судном, а также права интеллектуальной собственности и связанные с самолетом объекты.

«Stratolaunch остается в рабочем состоянии. Мы сообщим вам, когда появятся новости», — сказал телеканалу представитель компании Vulcan.

При этом один из собеседников CNBC рассказал, что продажу самолета задерживает разногласие между гендиректором Stratolaunch Systems Жаном Флойдом и сестрой покойного сооснователя Microsoft Пола Аллена Джоди, которая также является председателем Vulcan и исполнителем имущественных прав брата. Источник рассказал что Флойд хочет, чтобы Vulcan сохранил программу Stratolaunch, особенно интеллектуальную собственность, а Джоди Аллен хотела бы продать компанию.