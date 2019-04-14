Stratolaunch сообщила детали испытаний самого большого в мире самолета

Самый большой в мире самолет-носитель Stratolaunch во время первого испытательного полета развил максимальную скорость до 189 миль в час (более 304 км/ч) и достиг высоты 17 тыс. футов (более 5 км). Об этом говорится в сообщении компании Stratolaunch Systems.

Самолет взлетел с полигона в пустыне Мохаве в Калифорнии в 06:58 по местному времени (16:58 мск), полет продлился 2,5 часа.

Во время первого полета пилоты оценили летно-технические характеристики и качество управления воздушным судном.

Строительство Stratolaunch было завершено в 2017 году. Самолет весит около 226 т, размах крыльев — 117 м, высота — 15 м. Он оснащен шестью двигателями от Boeing 747 и может перевозить на борту груз весом до 249 т. Шасси самолета состоят из 28 колес.