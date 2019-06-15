В Краснодаре самолет при посадке задел хвостом взлетно-посадочную полосу

В Международном аэропорту Краснодара (Пашковский) самолет Boeing 738, летевший из Москвы, при посадке зашел на второй круг и приземлился, ударившись хвостовой частью фюзеляжа о взлетно-посадочную полоcу. Об этом РБК сообщили в пресс-службе аэропорта. На борту был 171 пассажир, никто не пострадал.

Как отметили в пресс-службе, посадка прошла в штатном режиме в 2:30 мск. Причиной захода самолета на второй круг там назвали непосадочную конфигурацию.

«Пассажиры рейса по маршруту «Краснодар — Москва», которые должны были вылететь на этом воздушном судне, направлены в Москву на других рейсах.

Создана специальная комиссия для выявления причин случившегося.

Международный аэропорт Краснодар работает в штатном режиме», — добавили в пресс-службе.