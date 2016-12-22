В Берлине эвакуировали 10 тыс. человек из-за бомбы времен Второй мировой

В Берлине у Центрального вокзала обнаружили неразорвавшуюся 500-килограммовую бомбу времен Второй мировой войны. На время работы саперов по обезвреживанию снаряда вокзал и ближайшие к нему строения будут закрыты, а более 10 тыс. жителей города эвакуированы, сообщает Deutsche Welle.

«Мы впервые столкнулись c подобной ситуацией», — прокомментировал происшествие Фридман Кеслер, глава Центрального вокзала Берлина.

Сообщается, что вокзал закрыт с 10:00 по местному времени (11:00 мск). Саперы начали обезвреживать бомбу в 11:30 (12:30 мск), при этом неизвестно, сколько по времени будут проводиться работы. Ежедневный пассажиропоток вокзала составляет 300 тыс. человек. В связи с инцидентом всем пассажирам предложили воспользоваться другими транспортными узлами.

По данным издания, эвакуированы около 10 тыс. человек, проживающих в радиусе 800 м от места обнаружения снаряда. Тем, кому некуда идти на период эвакуации, будут предложены временные общежития. Эвакуация также затронула Министерство экономики, Министерство транспорта, а также Федеральную разведывательную службу Германии.

Также работа по обезвреживанию бомбы скажется на дорожно-транспортном сообщении. В Twitter аэропорта Tegel сообщается о возможном увеличении времени поездки до аэропорта.