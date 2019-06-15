Белый дом обнародовал доходы Иванки Трамп в 2018 году

Советник президента США и его дочь Иванка Трамп в прошлом году получила около $4 млн дохода от своей доли в принадлежащем ее отцу отеле Trump International в Вашингтоне. Об этом сообщает Axios со ссылкой на данные финансовой отчетности, которые обнародовал Белый дом..

Из них следует, что доходы Иванки Трамп от траста, которому принадлежит ее линия брендовой одежды, ювелирных изделий и других товаров, сократились по сравнению с 2017 годом: с $5 млн до $1 млн, передает Bloomberg.

В общей сложности доходы Иванки Трамп и ее мужа Джареда Кушнера, который также работает советником американского президента, составили как минимум $28 млн, пишет Forbes.

Отчет еще не получил одобрения адвоката Белого дома. Помимо этого, документ должно рассмотреть Управление правительственной этики.