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Alibaba $190 (+18,59%) прогноз QBF к 01.12.19
Доллар/Швейцарский франк ₣0,95 (-4,4%) прогноз JP Morgan к 10.06.20
Broadcom Limited $370 (+33,06%) прогноз Jefferies к 23.04.20
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Политика ,  
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Белый дом обнародовал доходы Иванки Трамп в 2018 году

Советник президента США и его дочь Иванка Трамп в прошлом году получила около $4 млн дохода от своей доли в принадлежащем ее отцу отеле Trump International в Вашингтоне. Об этом сообщает Axios со ссылкой на данные финансовой отчетности, которые обнародовал Белый дом..

Из них следует, что доходы Иванки Трамп от траста, которому принадлежит ее линия брендовой одежды, ювелирных изделий и других товаров, сократились по сравнению с 2017 годом: с $5 млн до $1 млн, передает Bloomberg.

В общей сложности доходы Иванки Трамп и ее мужа Джареда Кушнера, который также работает советником американского президента, составили как минимум $28 млн, пишет Forbes.

Отчет еще не получил одобрения адвоката Белого дома. Помимо этого, документ должно рассмотреть Управление правительственной этики.

Общество
Иванка Трамп решила закрыть собственный бренд одежды

В июле прошлого года Иванка Трамп решила закрыть собственный бренд одежды. Став советником Дональда Трампа в 2017 году, она сохранила свою долю в компании Ivanka Trump и получала доход от сделок, за что ее критиковали юристы и законодатели в Вашингтоне.
 

Теги: Иванка Трамп, доходы
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