Федерация сноуборда выразила соболезнования из-за гибели спортсмена в США

Федерация сноуборда России соболезнует родным и близким российского сноубордиста Дмитрия Кольцова, который погиб в США. Об этом РБК заявил президент федерации Денис Тихомиров.

Кольцова застрелили в Лос-Анджелесе 10 июня. Как сообщили местные власти, россиянин стоял на улице, когда проезжавший мимо него мужчина открыл стрельбу.

Обвиняемый в убийстве — 30-летний гражданин США Ретт Нельсон. Как сообщает LA Times, он также застрелил заместителя шерифа Джозефа Солано. Помимо этого, Нельсону предъявили обвинение в совершении двух краж. Ему может грозить смертная казнь либо пожизненное заключение.

Спортсмен Кольцов в 2012 году был среди финалистов Кубка России по сноуборду в дисциплине хаф-пайп. Он занял третье место по итогам соревнований.

