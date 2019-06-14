В Ростовской области мужчину обвинили в убийстве 40-летней давности

В Ростовской области мужчину обвинили в убийстве 40-летней давности

В городе Новошахтинск в Ростовской области задержан мужчина, который обвиняется в совершенном 40 лет назад убийстве. Об этом сообщает пресс-служба областного управления СК.

По версии следствия, летом 1979 года подозреваемый собирался совершить кражу на сельскохозяйственном предприятии. Мужчина несколько раз ударил сторожа ножом, отчего тот скончался на месте.

После совершения убийства подозреваемый покинул Ростовскую область, сменил документы и место жительства. СК сообщает, что он жил под чужим именем «в северных регионах страны».

Мужчине предъявили обвинение по статье об убийстве при отягчающих обстоятельствах, следствие ходатайствует о его аресте.