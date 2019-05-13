Суд рассмотрит дело владельца сети «Корчма Тарас Бульба» в особом порядке

Басманный суд Москвы рассмотрит дело в отношении бенефициара сети ресторанов «Корчма Тарас Бульба» Юрия Белойвана в особом порядке. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Белойвана обвиняют в неуплате налогов на сумму свыше 650 млн руб. Ему предъявили обвинение по восьми эпизодам. По версии следствия, в период с января 2011 года по март 2014 года Белойван не отражал в налоговых декларациях реальные суммы доходов его восьми ресторанов и занизил налоговую базу.

Свою вину Белойван признал в феврале 2019 года, он также раскаялся в содеянном и завил о готовности компенсировать ущерб. Арбитражный суд Москвы в июне 2016 года доначислил сети ресторанов «Корчма «Тарас Бульба» почти 1 млрд руб. налогов, пеней и штрафов.

Рассматривать дело в особом порядке суд просил сам Белойван. Прокурор против удовлетворения его ходатайства не возражала, отмечает РАПСИ.