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Платина $900 (+11,06%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Alibaba $190 (+18,59%) прогноз QBF к 01.12.19
Доллар/Швейцарский франк ₣0,95 (-4,4%) прогноз JP Morgan к 10.06.20
Broadcom Limited $370 (+33,06%) прогноз Jefferies к 23.04.20
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МИД заявил об иранофобской линии властей США

Министерство иностранных дел России обеспокоено нагнетанием обстановки вокруг атаки на нефтяные танкеры в Оманском заливе. Напряженности способствует «иранофобская линия США», сообщается на сайте ведомства.

Москва указывает на безальтернативность налаживания диалога для урегулирования ситуации с танкерами и призывает стороны к сдержанности. В МИДе также решительно осуждают атаки на танкеры в Оманском заливе. 

«Считаем необходимым воздержаться от скоропалительных выводов. Обвинять кого-либо в причастности к данным инцидентам до завершения тщательного и беспристрастного международного расследования недопустимо», — говорится в комментарии.

Политика
США собрали доказательства причастности Ирана к атаке на танкеры

Президент США Дональд Трамп заявил, что за атаками на танкеры в Оманском заливе стоял Иран. Ранее ВМС США опубликовали видеозапись, на которой видно, как моряки с иранского катера снимают с борта одного из танкеров якобы неразорвавшуюся магнитную мину.

Взрывы на двух танкерах (Kokuka Courageous и Front Altair) прогремели 13 июня, когда судна находились у берегов Ирана в Оманском заливе. Возможными причинами случившегося называли торпедную атаку и взрыв мин.

Теги: МИД, нефтетанкер, Иран, Дональд Трамп, атака
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