МИД заявил об иранофобской линии властей США

Министерство иностранных дел России обеспокоено нагнетанием обстановки вокруг атаки на нефтяные танкеры в Оманском заливе. Напряженности способствует «иранофобская линия США», сообщается на сайте ведомства.

Москва указывает на безальтернативность налаживания диалога для урегулирования ситуации с танкерами и призывает стороны к сдержанности. В МИДе также решительно осуждают атаки на танкеры в Оманском заливе.

«Считаем необходимым воздержаться от скоропалительных выводов. Обвинять кого-либо в причастности к данным инцидентам до завершения тщательного и беспристрастного международного расследования недопустимо», — говорится в комментарии.

Президент США Дональд Трамп заявил, что за атаками на танкеры в Оманском заливе стоял Иран. Ранее ВМС США опубликовали видеозапись, на которой видно, как моряки с иранского катера снимают с борта одного из танкеров якобы неразорвавшуюся магнитную мину.



Взрывы на двух танкерах (Kokuka Courageous и Front Altair) прогремели 13 июня, когда судна находились у берегов Ирана в Оманском заливе. Возможными причинами случившегося называли торпедную атаку и взрыв мин.