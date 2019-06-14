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Платина $900 (+11,06%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Alibaba $190 (+18,59%) прогноз QBF к 01.12.19
Доллар/Швейцарский франк ₣0,95 (-4,4%) прогноз JP Morgan к 10.06.20
Broadcom Limited $370 (+33,06%) прогноз Jefferies к 23.04.20
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Генпрокурор Украины сообщил о задержании экс-главы ЦИК ДНР

Генеральная прокуратура и Служба безопасности Украины задержали экс-главу Центризбиркома самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Романа Лягина. Об этом на своей странице в Facebook написал генпрокурор страны Юрий Луценко.

Он напомнил, что в 2014 году задержанный организовывал и проводил референдум о судьбе ДНР. «Гражданину Лягину инкриминируется государственная измена. За все приходится платить», — заявил генпрокурор.

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Явка на референдуме в Донецкой области превысила 71%

В мае 2014 года в Донецкой и Луганской областях прошли референдумы о статусе регионов, в результате которых были созданы самопровозграшенные ДНР и ЛНР.

Роман Лягин утверждал, что референдум должен был показать право региона на самоопределение. «Мы не перестанем быть частью Украины, мы не станем частью России, а только заявим миру, что мы хотим перемен», — отмечал он.

Теги: Украина, Юрий Луценко, ДНР, СБУ
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