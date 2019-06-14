Генпрокурор Украины сообщил о задержании экс-главы ЦИК ДНР

Генеральная прокуратура и Служба безопасности Украины задержали экс-главу Центризбиркома самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Романа Лягина. Об этом на своей странице в Facebook написал генпрокурор страны Юрий Луценко.

Он напомнил, что в 2014 году задержанный организовывал и проводил референдум о судьбе ДНР. «Гражданину Лягину инкриминируется государственная измена. За все приходится платить», — заявил генпрокурор.

В мае 2014 года в Донецкой и Луганской областях прошли референдумы о статусе регионов, в результате которых были созданы самопровозграшенные ДНР и ЛНР.

Роман Лягин утверждал, что референдум должен был показать право региона на самоопределение. «Мы не перестанем быть частью Украины, мы не станем частью России, а только заявим миру, что мы хотим перемен», — отмечал он.