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Alibaba $190 (+18,59%) прогноз QBF к 01.12.19
Доллар/Швейцарский франк ₣0,95 (-4,4%) прогноз JP Morgan к 10.06.20
Broadcom Limited $370 (+33,06%) прогноз Jefferies к 23.04.20
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Под Воронежем произошел пожар на полигоне по утилизации боеприпасов

На полигоне в Воронежской области начали взрываться боеприпасы. Причиной стало возгорание сухой травы, сообщил «РИА Новости» представитель региональных экстренных служб.

«На полигоне по утилизации боеприпасов после возгорания травы детонируют снаряды», — сказал собеседник.

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При взрыве боеприпаса на полигоне в Самарской области пострадали четверо

Собеседник добавил, что ближайшее к полигону село находится на расстоянии примерно 20 км, поэтому угрозы населенным пунктам нет.

Информацию о пожаре также подтвердил источник ТАСС в экстренных службах. Он уточнил, что угрозы населению нет.

Теги: Воронежская область, полигон, Пожар, боеприпасы
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