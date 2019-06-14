Общество , 17:39
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Под Воронежем произошел пожар на полигоне по утилизации боеприпасов
На полигоне в Воронежской области начали взрываться боеприпасы. Причиной стало возгорание сухой травы, сообщил «РИА Новости» представитель региональных экстренных служб.
«На полигоне по утилизации боеприпасов после возгорания травы детонируют снаряды», — сказал собеседник.
Собеседник добавил, что ближайшее к полигону село находится на расстоянии примерно 20 км, поэтому угрозы населенным пунктам нет.
Информацию о пожаре также подтвердил источник ТАСС в экстренных службах. Он уточнил, что угрозы населению нет.