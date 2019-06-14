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Alibaba $190 (+18,59%) прогноз QBF к 01.12.19
Доллар/Швейцарский франк ₣0,95 (-4,4%) прогноз JP Morgan к 10.06.20
Broadcom Limited $370 (+33,06%) прогноз Jefferies к 23.04.20
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Орнеллу Мути приговорили к тюремному сроку за фальшивую медсправку

Верховный кассационный суд Италии подтвердил приговор актрисе Орнелле Мути, обвиняемой в попытке мошенничества и подлоге. Ее приговорили к шести месяцам тюремного заключения и штрафу в размере €500. Об этом сообщает ANSA.

По данным суда, 10 декабря 2010 года актриса не явилась на свой спектакль. Позже Мути предоставила фальшивую медицинскую справку, освобождающую ее от работы. По словам самой артистки, она заболела ларингофарингитом и не могла напрягать голосовые связки.

Вечером этого же дня Мути была замечена на ужине в Санкт-Петербурге, где также присутствовал тогдашний премьер-министр России Владимир Путин. Администрация театра Верди в Порденоне (Италия) подала на нее иск, согласно которому Мути обязана выплатить неустойку в размере €30 тыс.

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Орнелла Мути рассказала о желании получить российское гражданство

В феврале 2015 года суд первой инстанции приговорил Мути к восьми месяцам тюремного заключения и штрафу в размере €600. Решение о смягчении наказания было принято в июле 2017 году.

В прошлом году Орнелла Мути рассказала о желании получить российское гражданство. В 2016 году сообщалось, что итальянская актриса купила квартиру в Москве на Остоженке, рядом с храмом Христа Спасителя.

Теги: Орнелла Мути, Италия, тюремный срок, фальсификации
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