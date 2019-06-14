Кабмин разрешил тратить бюджетные деньги на солдатские могилы за рубежом

Правительство наделило Россотрудничество правом использовать бюджетные средства на поддержание и сохранение мест погребения за рубежом, которые имеют для России историко-мемориальное значение. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщается на сайте кабмина.

Документ вступит в силу с 1 января 2020 года. В настоящее время поддержание могил ведется за счет средств, которые получают представительства Россотрудничества от разрешенных работ за рубежом.

В пояснительной записке отмечается, что эти средства позволяют устанавливать и ремонтировать надгробия, проводить реставрацию, а также оплачивать услуги по поддержанию мест погребения в хорошем состоянии и аренду земли. Однако этих денег не хватает на восстановление целостных мемориальных комплексов.

Ведомство также сможет оплачивать услуги по подготовке разрешительной и сметной документации, а также технического задания, учитывая требования законодательства страны, где располагается могила.