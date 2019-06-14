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Alibaba $190 (+18,59%) прогноз QBF к 01.12.19 Купить
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Росстат сообщил об увеличении протяженности дорог и линий метро в России

В России в 2018 году увеличилась протяженность автомобильных дорог и путей метрополитена. Об этом сообщается на сайте Росстата.

По данным федеральной службы, протяженность дорог увеличилась на 21,6 тыс. км (1,4%) по сравнению с 2017 годом. Она составила 1529,4 тыс. км. В Росстате добавили, что более половины прироста произошло за счет дорог с твердым покрытием. Их протяженность возросла на 12 тыс. км.

При этом длина линий метро увеличилась в основном из-за открытия новых участков московской подземки. В прошлом году протяженность путей метро в России увеличилась до 581,9 км. В 2017 году она составляла 541,8 км. Длина железнодорожных путей в 2018 году также увеличилась на 79,7 км, достигнув 86,6 тыс. км.

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При этом сократилась протяженность трамвайных и троллейбусных линий соответственно на 23,3 км и на 100,8 км, так как закрылись несколько маршрутов. Длина магистральных нефтепроводов также уменьшилась на 155,1 км из-за того, что некоторые отключенные и неэксплуатируемые участки списали с баланса и демонтировали.

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Теги: Росстат, автодороги, Метро
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