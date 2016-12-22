«Роскосмос» отреагировал на сбои в работе навигации в центре Москвы

В «Роскосмосе» заявили РБК, что все аппараты навигационной системы ГЛОНАСС работают в штатном режиме. Ранее пользователи в соцсетях пожаловались на ​сбой в работе GPS-навигаторов в центре Москвы.

РБК направил запрос в Минобороны России. В министерстве ответили, что изучают его.

О том, что в центре Москвы произошел сбой в работе системы GPS, из-за которого местоположение водителей и пешеходов определяется в районе Гвинейского залива в Атлантическом океане, пользователи стали писать 6 января. Проблема возникла у пользователей карт «Яндекса», Apple и Google, а также сервисов такси и каршеринга.

Например, пользователи Twitter, которые оказались в центре Москвы, жаловались, что сервисы «перемещают» их по координатам 0°0′0″ северной широты и 0°0′0″ восточной долготы, которые соответствуют точке в Гвинейском заливе. Координаты Москвы — 55°45′07″ северной широты и 37°36′56″ восточной долготы.

По данным портала vc.ru, сбои в навигации привели к тому, что пользователи сервисов такси стали получать счета на сотни тысяч рублей. В «Яндекс.Такси» подтвердили информацию о единичных сбоях, с которыми компания разбирается.

О том, что стоимость поездки может быть рассчитана неправильно из-за сбоя в работе GPS, 6 января предупредил своих пользователей сервис каршеринга BelkaCar. Пользователям советовали в таких случаях обращаться в службу поддержки.

На некорректное определение геолокации в центре Москвы пользователи жалуются с 2016 года. В октябре 2016 года портал TJournal опубликовал исследование блогера Георгия Бакунова, утверждавшего, что ​«смартфоны начинают вести себя аномально при приближении к центру Москвы, где находится Кремль». Обычно, согласно данным карт, их местоположение определялось в столичных аэропортах. Причиной сбоя GPS-навигаторов в центре столицы, по мнению Бакунова, мог стать «спуфинг (подмена) GPS». В Кремле заявили, что ничего не знают об этом. При этом президентский пресс-секретарь Дмитрий Песков отметил, что сам сталкивался с такой проблемой.

Радиостанция «Говорит Москва» направляла соответствующий вопрос к Федеральной службе охраны о сбоях в работе GPS-навигаторов в районе Кремля, но ответа не последовало.