МАК описал обстоятельства подлома стоек шасси SSJ100 в Шереметьево

Специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) описали обстоятельства подлома стоек шасси у самолета SSJ100, сгоревшего в аэропорту Шереметьево в начале мая.

В отчете, опубликованном на сайте МАК, сообщается, что были зафиксированы три удара с уровнем перегрузки 2,55g, 5,85g и 5g. Отмечается, что расчетная нагрузка самолета — 3,75g.

В документе отмечается, что при третьем касании ВПП «состояние конструкции не позволило стойкам воспринять нагрузки от посадочного удара и произошли их подлом, разрушение конструкции крыла в зонах узлов навески гидроцилиндров уборки-выпуска стоек». После этого самолет продолжил движение по поверхности взлетной полосы «на мотогондолах и хвостовой части фюзеляжа».

Самолет SSJ100 компании «Аэрофлот» 5 мая вылетел из Москвы в Мурманск, однако вскоре запросил экстренную посадку в аэропорту вылета из-за технических неисправностей. По данным МАКа, в самолет попала молния. При посадке лайнер ударился о ВПП и загорелся. В результате погибли 40 пассажиров и бортпроводник.