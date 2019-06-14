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Платина $900 (+11,06%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Alibaba $190 (+18,59%) прогноз QBF к 01.12.19 Купить
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Появилось видео горящего исторического здания на Пречистенке

Опубликовано видео пожара в историческом здании на Пречистенке в центре Москвы.

Как сообщили ранее в ГУ МЧС России по столице, данные о возгорании по адресу Пречистенка,  36, стр. 1, поступили в 10:10 мск. В 11:35 мск огонь был локализован, а в 11:46 мск полностью ликвидирован, уточнили в ведомстве. Площадь пожара составила 200 кв. м. Сведений о пострадавших не поступало.

Причиной пожара, по предварительным данным, стало нарушение правил безопасности при проведении сварочных работ, рассказал «РИА Новости» представитель экстренных служб города.

По адресу Пречистенка, дом 36, находится исторический памятник архитектуры — дом Наумовых-Волконских 1907 года постройки. С 1960-х годов в здании размещалась мастерская реставратора Саввы Ямщикова. Дом находится на реконструкции.
 

Теги: пожар, центр Москвы, историческое здание
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