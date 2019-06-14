На Пречистенке в Москве загорелась крыша исторического здания

В столичном управлении МЧС советуют по возможности объезжать Пречистенку, чтобы не создавать помех пожарно-спасательной технике.

По адресу Пречистенка, д. 36 находится исторический памятник архитектуры — дом Наумовых-Волконских. С 1960-х годов в здании размещалась мастерская реставратора Саввы Ямщикова, уточняет ТАСС.

В феврале в центре Москвы загорелся жилой дом постройки 1912 года на Никитском бульваре, 12. В результате в здании частично обрушились деревянные перекрытия, погибли семь человек. По факту было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).