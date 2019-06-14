На Пречистенке в Москве загорелась крыша исторического здания

Крыша здания загорелась на улице Пречистенка в центре Москвы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по столице.
Сообщение о возгорании по адресу улица Пречистенка, д. 36, стр. 1 поступило в 10:10 мск. Дом находится на реконструкции. Площадь пожара уточняется.
В настоящее время на месте работают пожарно-спасательные подразделения. Сведений о пострадавших не поступало.
Источник в экстренных службах уточнил ТАСС, что пожару на Пречистенке присвоен второй повышенный ранг сложности. «Подъезд пожарно-спасательной техники сильно затруднен из-за конструктивных особенностей здания», — добавил собеседник агентства.