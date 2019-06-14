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Alibaba $190 (+18,59%) прогноз QBF к 01.12.19 Купить
Доллар/Швейцарский франк ₣0,95 (-4,4%) прогноз JP Morgan к 10.06.20
Broadcom Limited $370 (+33,06%) прогноз Jefferies к 23.04.20 Купить
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На Пречистенке в Москве загорелась крыша исторического здания

Крыша здания загорелась на улице Пречистенка в центре Москвы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по столице.

Сообщение о возгорании по адресу улица Пречистенка, д. 36, стр. 1 поступило в 10:10 мск. Дом находится на реконструкции. Площадь пожара уточняется.

В настоящее время на месте работают пожарно-спасательные подразделения. Сведений о пострадавших не поступало.

https://www.instagram.com/p/Byrpg-lhqfD/

Источник в экстренных службах уточнил ТАСС, что пожару на Пречистенке присвоен второй повышенный ранг сложности. «Подъезд пожарно-спасательной техники сильно затруднен из-за конструктивных особенностей здания», — добавил собеседник агентства.

В столичном управлении МЧС советуют по возможности объезжать Пречистенку, чтобы не создавать помех пожарно-спасательной технике.

По адресу Пречистенка, д. 36 находится исторический памятник архитектуры — дом Наумовых-Волконских. С 1960-х годов в здании размещалась мастерская реставратора Саввы Ямщикова, уточняет ТАСС.

В феврале в центре Москвы загорелся жилой дом постройки 1912 года на Никитском бульваре, 12. В результате в здании частично обрушились деревянные перекрытия, погибли семь человек. По факту было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

Теги: пожар, кровля, центр Москвы
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