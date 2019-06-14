В Петербурге из горящего приюта спасли 300 кошек и семь собак

В Петербурге из горящего приюта спасли 300 кошек и семь собак

Приют для животных загорелся в Санкт-Петербурге. Пожарные эвакуировали из здания 300 кошек и семь собак, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по городу.

Сообщение о пожаре на Кожевенной улице Васильевского острова поступило в 10:21. В 12:11 горение на площади 20 кв. м было локализовано. Сведения о пострадавших не поступали.

Пожар удалось ликвидировать при помощи десяти единиц техники и 37 человек личного состава, в том числе 25 сотрудников МЧС России.

Как пишет местное издание 78.ru, горел приют для животных «Брошенный ангел». По словам руководителя учреждения Натальи Красавиной, в приюте пострадала часть хозблока, животные будут размещены на других площадках.

В декабре прошлого года на северо-западе Москвы произошел пожар в приюте для бездомных животных «Счастливый друг». Тогда сообщалось почти о 20 погибших кошках и собаках.