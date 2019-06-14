Трамп по ошибке назвал наследника британского престола «принцем китов»

Президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что встречался во время своего визита в Великобританию не с принцем Чарльзом, а с «китовым принцем».

Американский лидер с ошибкой написал титул Чарльза «принц Уэльский» (prince of Wales), в результате чего титул превратился в «принца китов» (prince of Whales), пишет BBC. Позже запись была удалена из Twitter президента и опубликована заново с исправленной опечаткой.

Трамп также добавил, что ежедневно проводит встречи с представителями других стран: британской королевой Елизаветой II, премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, президентами Франции и Польши Эмманюэлем Макроном и Анджеем Дудой.

Принц Чарльз — старший сын королевы Великобритании Елизаветы II и наследник британского престола. Принц Уэльский — это традиционный титул наследника короны в Великобритании.