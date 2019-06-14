В Бахрейне нашли мертвой гражданку России

В Бахрейне умерла россиянка, сообщил РБК пресс-секретарь посольства России в королевстве Ярослав Левин.

По его словам, подробности произошедшего пока неизвестны. «Посольство этим занимается. Заведующий консульским отделом находится в полиции», — уточнил Левин.

«Вести» со ссылкой на родственников девушки пишут, что она отправилась в Бахрейн в середине мая, познакомившись в Сети с жителем страны. Через некоторое время они расстались, однако россиянка осталась жить в Бахрейне. Издание также ссылается на пост во «ВКонтакте», который, предположительно, написала сестра россиянки. Она утверждает, что россиянку якобы убили и что «в посольстве отказали в помощи» в транспортировке тела.