Минюст решил изымать необоснованные доходы чиновников

Минюст начал разработку федерального закона, который позволит государству изымать сверхдоходы чиновников и работников госкорпораций, которые не смогут объяснить происхождение денег. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

В министерстве пояснили, что законопроект разрабатывается в рамках Национального плана противодействия коррупции на 2018–2020 годы. Ведомство намерено установить механизм, который позволит государству изымать денежные средства у тех граждан, которые обязаны отчитываться о своих доходах. Это будет делаться в том случае, «если сумма указанных средств превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за установленный период и ими не представлены сведения, подтверждающие получение этих денежных средств на законном основании», сообщили в ведомстве.

С 2013 года в России действует закон «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», который позволяет изымать в пользу государства объекты недвижимости, автомобили и ценные бумаги чиновников и работников госкорпораций. Новые поправки позволят распространить эту практику и на денежные средства.

В середине мая стало известно, что у бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя было обнаружено имущество почти на 4 млрд руб. Свою должность он занимал 17 лет. Это имущество Генпрокуратура решила обратить в пользу государства.