МЧС предупредило о граде и шквалистом ветре в Москве

МЧС предупредило о граде и шквалистом ветре в Москве

В Москве в ближайшие часы пройдет гроза с градом и поднимется сильный ветер. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного МЧС.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие час-два и до 10:00 мск субботы местами в Москве ожидаются гроза, ливневый дождь, в отдельных районах прогнозируется град, при грозе шквалистое усиление ветра с порывами 15–20 метров в секунду», — сообщили в МЧС.

Ведомство также разослало СМС-оповещения жителям региона.

В МЧС порекомендовали водителям соблюдать осторожность и держать дистанцию от других транспортных средств. Кроме того, в подобную погоду не рекомендуется находиться у водоемов, рыбачить и купаться.

Ведущий специалист центра погода «Фобос» Евгений Тишковец отметил вероятность ливней с грозам в районе 18 часов. «Осадков может выпасть до 8–13 мм», — сообщил он РБК.