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Доллар/Швейцарский франк ₣0,95 (-4,4%) прогноз JP Morgan к 10.06.20
Broadcom Limited $370 (+33,06%) прогноз Jefferies к 23.04.20 Купить
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Политика ,  
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Грузовладелец заявил об артиллерийском обстреле танкера в Оманском заливе

Президент компании Kokuka Sangyo, чей груз перевозился на пострадавшем в Оманском заливе танкере Kokuka Courageous, Ютака Катада сообщил, что судно подверглось артиллерийскому обстрелу. Об этом сообщает Mainichi. Ранее СМИ сообщали, что речь может идти о подрыве судов на минах или даже торпедной атаке.

На пресс-конференции Ютака Катада сообщил, что компания получает информацию о случившемся с интервалами 10–20 минут. В то же время он не смог объяснить, что именно случилось с танкером. «У нас остаются вопросы, почему один из наших танкеров стал целью, и мы в гневе от того, что жизни членов нашей команды оказались под угрозой», — сказал он.

В соответствии с заявлением Kokuka Sangyo, первая атака произошла в то время, когда танкер проходил по Оманскому заливу вблизи Ормузского пролива. Как утверждает компания, машинное отделение корабля загорелось после того, как было поражено «чем-то похожим на артиллерийский выстрел». Членам экипажа удалось потушить пожар. Около трех часов танкер дрейфовал, после чего вновь подвергся нападению. На этот раз взрыв прогремел ближе к носу судна. Вслед за этим экипаж высадился на спасательные плоты и был эвакуирован проходившим мимо судном.

Как отметил представитель компании, ранее на танкерах Kokuka Sangyo вместе с экипажем находились группы вооруженных охранников на случай пиратских нападений. Однако в связи с тем, что в последние годы риск нападений снизился, от услуг служб безопасности компания отказалась. «Даже если бы у нас были охранники, они мало что могли бы сделать, если танкеры подверглись артиллерийскому обстрелу», — заявил представитель Kokuka Sangyo.

Политика
Взрывы танкеров в Оманском заливе. Что важно знать

Два танкера в Оманском заливе пострадали 13 июня. Это были Front Altair зарегистрированной на Бермудских островах компании Frontline и Kokuka Courageous сингапурской BSM. Первый танкер следовал под флагом Маршалловых островов, второй — под флагом Панамы. Всего на танкерах находились 44 человека, в том числе 11 россиян. Их жизни ничто не угрожает. По версии Соединенных штатов, к нападению причастны власти Ирана. Центральное командование Вооруженных сил США распространило видео, на котором, как утверждается, можно увидеть, как иранские военные снимают неразорвавшуюся мину с танкера Kokuka Courageous. Тегеран обвинения отрицает.

Теги: Оманский залив, танкеры
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