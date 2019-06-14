В нескольких районах Красноярска на газонах выросла конопля

В нескольких районах Красноярска газоны заросли коноплей, сообщает местный телеканал ТВК.

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Отмечается, что коноплей заросли сразу несколько газонов в скверах города, а также трава с двух сторон Николаевского моста. В департаменте городского хозяйства Красноярска каналу пояснили, что семена конопли, скорее всего, содержались в грунте, который привозили с «полей».

«Конопля — распространенный в наших широтах сорняк», — уточнили в администрации города и пояснили, что запрещенные растения будет скашивать специальная компания. После этого отвечающая за газоны города организация засеет их нормальной травой.