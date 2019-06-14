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Доллар/Швейцарский франк ₣0,95 (-4,4%) прогноз JP Morgan к 10.06.20
Broadcom Limited $370 (+33,06%) прогноз Jefferies к 23.04.20 Купить
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В нескольких районах Красноярска на газонах выросла конопля

В нескольких районах Красноярска газоны заросли коноплей, сообщает местный телеканал ТВК.

Запись в facebook пользователя ТВК Красноярск

Отмечается, что коноплей заросли сразу несколько газонов в скверах города, а также трава с двух сторон Николаевского моста. В департаменте городского хозяйства Красноярска каналу пояснили, что семена конопли, скорее всего, содержались в грунте, который привозили с «полей».

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«Конопля — распространенный в наших широтах сорняк», — уточнили в администрации города и пояснили, что запрещенные растения будет скашивать специальная компания. После этого отвечающая за газоны города организация засеет их нормальной травой.

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Дикорастущая конопля также широко распространена в соседней Новосибирской области. В начале июня «РБК Новосибирск» писало, что власти города отчитались об уничтожении в 2018 году 743,7 га дикорастущей конопли. Уточнялось, что из обнаруженных в регионе в прошлом году 500 кг наркотиков половина пришлась на изготовленную из местной конопли марихуану.

Теги: конопля, газон, Красноярск
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