Причиной пожара в Измайловском Кремле стал упавший в тополиный пух окурок

Причиной пожара в Измайловском Кремле стал упавший в тополиный пух окурок

Пожар на выставке-ярмарке «Вернисаж» на территории Измайловского Кремля в Москве произошел из-за загорания тополиного пуха. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на генерального директора комплекса Александра Ушакова.

«Задымление произошло из-за возгорания тополиного пуха. Из-за неимоверной жары пуха вылезло больше, чем мы ожидали, дождей нет», — рассказал он.

По его словам, вероятнее всего, кто-то бросил окурок в кучу пуха, после чего он загорелся.

В разговоре с «Коммерсантъ FM» Ушаков сообщил, что сам музейный комплекс в безопасности. «У нас свой пожарный расчет — две машины, 13 пожарных гидрантов <...> Так что потушили, жертв нет. Мы и так поливаем тополиный пух в целях безопасности, ведь какая стоит жара», — отметил он.

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