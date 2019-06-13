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Доллар/Швейцарский франк ₣0,95 (-4,45%) прогноз JP Morgan к 10.06.20
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В Измайловском Кремле в Москве загорелось здание

На территории Измайловского Кремля, который расположен на востоке Москвы, произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по столице.

В ведомстве сообщили, что сообщение о возгорании по адресу Измайловское шоссе, дом 73 Ж поступило в 22:14 мск.

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«По предварительной информации, происходит загорание на 1-ом этаже 2-х этажной части здания переменной этажности», — говорится в сообщении.

В настоящее время на месте работают пожарно-спасательные подразделения.

Данные о площади пожара в МЧС пока не сообщили. Сведений о пострадавших не поступало.

Теги: Пожар, Кремль
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