В Измайловском Кремле в Москве загорелось здание

В Измайловском Кремле в Москве загорелось здание

На территории Измайловского Кремля, который расположен на востоке Москвы, произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по столице.

В ведомстве сообщили, что сообщение о возгорании по адресу Измайловское шоссе, дом 73 Ж поступило в 22:14 мск.

«По предварительной информации, происходит загорание на 1-ом этаже 2-х этажной части здания переменной этажности», — говорится в сообщении.

В настоящее время на месте работают пожарно-спасательные подразделения.