Путин предоставил российское гражданство внуку мецената Щукина

Президент Владимир Путин предоставил гражданство России внуку мецената и коллекционера Сергея Щукина Андре-Марка Делок-Фурко. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

Делок-Фурко является гражданином Франции, его дед Сергей Щукин эмигрировал в Европу в 1918 году. В настоящее время Делок-Фурко выступает консультантом в организации выставок картин из собрания Щукина, отмечает ТАСС.

В гражданство также приняты американский поэт Джулиан Генри Лоуэнфельд и француженка Кристин Моник Вероник Панделле. Кроме того, россиянами стали выходцы из Армении, Таджикистана, Молдавии, Украины, Азербайджана, Афганистана и других стран.

В мае текущего года Путин подписал указ, упрощающий получение гражданства России. Российские паспорта по упрощенной схеме теперь могут получить граждане Афганистана, Ирака, Йемена и Сирии.