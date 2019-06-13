Режиссер «Богемской рапсодии» заплатит $150 тыс. по делу об изнасиловании

Американский режиссер Брайан Сингер согласился заплатить $150 тыс., чтобы прекратить судебный процесс по обвинению в изнасиловании. Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на его адвоката.

При этом режиссер отрицает обвинения. Его защитник отметил, что таким образом Сингер хочет положит конец дорогостоящему судебному разбирательству. Адвокат добавил, что режиссер согласился выплатить эту сумму, так как она меньше, чем судебные издержки, передает Variety.

THR отмечает, что Сингер заключил мировое соглашение с конкурсным управляющим истца Сезара Санчес-Гузмана, так как последнего признали банкротом. Суд еще не утвердил это соглашение.

Основная часть средств Сингера должна пойти на оплату долгов истца ($61 тыс.) и административные сборы. «После выплаты средств управляющему дело будет прекращено без права на повторное обращение», — сказал управляющий.