Путин поручил заключить соглашения по высоким технологиям с госкомпаниями

Президент Владимир Путин поручил правительству заключить соглашения со Сбербанком, «Росатомом», «Ростехом», «Ростелекомом» и РЖД по развитию высоких технологий. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Такое поручение было сделано по итогам совещания по развитию технологий в области искусственного интеллекта, которое состоялось 30 мая. Соглашения глава государства предложил заключить с заинтересованными госкорпорациями и компаниями с госучастием. Сделать это надо будет до 30 июня.

Ответственными за выполнение этого поручения Путин назначил главу правительства Дмитрия Медведева, главу Сбербанка Германа Грефа, гендиректора «Росатома» Алексея Лихачева, гендиректора «Ростеха» Сергея Чемезова, главу «Ростелекома» Михаила Осеевского, а также предправления РЖД Олега Белозерова.