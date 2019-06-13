Осужденная в Кувейте Мария Лазарева заявила о планах вернуться в Россию

Осужденная в Кувейте россиянка Мария Лазарева сообщила о планах вернуться в Россию после завершения судебных разбирательств. Накануне она вышла на свободу под залог в 1 млн кувейтских динаров, тем не менее покинуть страну она не может.

«Сейчас моя главная задача — добиться справедливости, закончить здесь все, а потом восстанавливать здоровье свое и близких. После окончания судебных разбирательств я абсолютно точно вернусь в Россию», — рассказала она.

В мае 2018 года Марию Лазареву, исполнительного директора инвестиционной компании KGL Investment (KGLI), в Кувейте приговорили к 10 годам тюремного заключения и штрафу в замере $72,8 млн по обвинению в хищении $36 млн. По версии следствия, россиянка совместно с двумя сотрудниками портового управления «на основании соглашения и содействия» занимались хищением государственных средств. Также суд обязал Марию вернуть $36 млн и постановил, что она должна быть депортирована из страны после отбытия заключения. 5 мая этот приговор был признан незаконным и аннулирован апелляционным судом Кувейта. 23 июня ожидаются следующие слушания в апелляционном суде страны.