В борьбе за природу ученые часто оказываются меж двух огней: им приходится и противостоять вредным производствам, и спорить с активистами-радикалами, которые требуют запретить вообще все

Взаимоотношения экоактивистов и ученых — сложная тема, в которой нет однозначных героев и злодеев. И те и другие — за сохранение планеты, но разные базовые этические установки иногда приводят их к конфликтам. Для ученых важнее всего факты, а активисты большое внимание уделяют эмоциям, без них не взволновать общественное мнение и не заставить людей действовать. За примерами далеко ходить не нужно — одна из самых старых и в общем уважаемых экологических организаций — Greenpeace — нередко высказывает антинаучные взгляды. В разные годы эти конфликты принимали различные формы: в 2016 году целых 107 нобелевских лауреатов осудили Greenpeace за радикальную и бездоказательную позицию неприятия ГМО.

В России, где гражданское общество достаточно слабо, такие конфликты происходят реже. Тем не менее ситуация вокруг озера Байкал в последнее время вышла именно на этот уровень противостояния. С поправкой на низкое доверие государства к институту экспертизы и привычки местных элит и бизнесменов манипулировать общественным мнением.

Озеро Байкал — объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Объем озера — 23 тыс. куб. км воды, это самый крупный пресноводный резервуар на Земле. В нем находится 20% всей жидкой пресной воды планеты и совершенно уникальная экосистема. Байкал всегда называют в числе символов и самых известных брендов России как иностранцы, так и сами россияне в опросах ВЦИОМ.

Такое положение дел драматизирует тему Байкала и повышает меру ответственности государства: любые риски носят не только природоохранный или экономический, но и политический характер из-за беспрецедентного международного внимания. Например, Волга тоже «зацветает» (по-научному это называется «эвтрофицируется»), то есть в реке массово размножаются нехарактерные для нее водоросли — из-за строительства многочисленных дамб ГЭС. Однако о Волге в The New York Times не напишут, а о нитчатой водоросли спирогире на Байкале — обязательно. Целая череда скандалов, вылившихся в медиа только за последний год, ярко демонстрирует, что ни государство, ни гражданские и общественные институты не справляются со своими ролями.