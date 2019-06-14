Журналистка РБК получила международную премию Data Journalism Awards

Журналистка РБК Дада Линделл победила в конкурсе Data Journalism Awards в номинации «Лучший молодой дата-журналист года» с ее личным портфолио. Премию вручили 14 июня в Афинах.

Также Линделл и корреспондент отдела политики РБК Полина Звездина номинированы на приз зрительских симпатий за материл-исследование «В России сменилась тройка регионов — лидеров по смертности от ВИЧ». В ходе работы над материалом Линделл удалось добиться раскрытия данных, которые государственные органы не публиковали самостоятельно. Выяснилось, что в России есть регионы, где люди умирают от ВИЧ чаще, чем от убийств, ДТП, суицида вместе взятых, а также, что показатели смертности от вируса продолжают расти.

Фото: Евгения Дацко / РБК

Премия Data Journalism Awards — первая международная премия, признающая выдающуюся работу в области журналистики данных во всем мире. Дада Линделл занимается журналистикой данных в РБК с 2017 года. За это время она написала множество материалов.