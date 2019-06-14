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Alibaba $190 (+18,59%) прогноз QBF к 01.12.19
Доллар/Швейцарский франк ₣0,95 (-4,4%) прогноз JP Morgan к 10.06.20
Broadcom Limited $370 (+33,06%) прогноз Jefferies к 23.04.20
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Журналистка РБК получила международную премию Data Journalism Awards

Журналистка РБК Дада Линделл победила в конкурсе Data Journalism Awards в номинации «Лучший молодой дата-журналист года» с ее личным портфолио. Премию вручили 14 июня в Афинах.

Также Линделл и корреспондент отдела политики РБК Полина Звездина номинированы на приз зрительских симпатий за материл-исследование «В России сменилась тройка регионов — лидеров по смертности от ВИЧ». В ходе работы над материалом Линделл удалось добиться раскрытия данных, которые государственные органы не публиковали самостоятельно. Выяснилось, что в России есть регионы, где люди умирают от ВИЧ чаще, чем от убийств, ДТП, суицида вместе взятых, а также, что показатели смертности от вируса продолжают расти.

Фото: Евгения Дацко / РБК

Премия Data Journalism Awards — первая международная премия, признающая выдающуюся работу в области журналистики данных во всем мире. Дада Линделл занимается журналистикой данных в РБК с 2017 года. За это время она написала множество материалов.

Фото: Евгения Дацко / РБК

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В ходе исследования открытых данных о смертности в регионах ей удалось выяснить, что государственные органы в документах часто не отражают реальные причины смерти граждан. «Я считаю, что делать данные доступными для всех — главная задача для дата-журналиста», — говорит Линделл.

Теги: РБК
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