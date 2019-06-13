Комитет Госдумы рекомендовал принять закон о выходе России из ДРСМД

Комитет Госдумы по международным делам в ходе заседания рекомендовал принять законопроект о приостановлении участия России в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента. Проект размещен в системе обеспечения законодательной деятельности.

Профильный комитет призвал рассмотреть инициативу в первом чтении на следующей неделе, 18 июня. Внес же проект о приостановлении действия договора президент Владимир Путин. До этого документ поддержали два комитета-соисполнителя — по безопасности и противодействию коррупции и по обороне.

Согласно инициативе, у президента есть право принять решение о возобновлении действия договора.

Договор был подписан в Вашингтоне в декабре 1987 года между СССР и США. В феврале американский президент Дональд Трамп объявил о приостановке выполнения своих обязательств в рамках соглашения, сославшись на то, что условия договора не выполняет Москва. Российская сторона какие-либо нарушения со своей стороны отрицает.