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Золото $1 305 (+1,86%) прогноз BNP Paribas к 30.06.19
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Общество ,  
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В Москве эвакуировали 700 человек из бизнес-центра из-за пожара

В Москве из бизнес-центра «Кутузов Тауэр» на западе города (ул. Ивана Франко, 8) эвакуировали 700 человек из-за возгорания. Об этом РБК сообщили в пресс-службе МЧС.

«Происходило загорание кондиционера на 19-м этаже», — пояснили в пресс-службе. Отмечается, что площадь пожара составила 2 кв. м. Его потушили до прибытия специалистов.

В результате инцидента никто не пострадал.

В конце октября 2018 года на юго-западе Москвы загорелся бизнес-центр FRESH. Площадь пожара составила 30 кв. м. До прибытия пожарных из здания самостоятельно вышли около сотни человек
 

Теги: эвакуация, Пожар, Москва, новости РБК
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