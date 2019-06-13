Синоптики опровергли похолодание до 1 градуса в Москве

Информация о предстоящем похолодании в Москве некорректна, москвичам не стоит ожидать падения температуры до 1 градуса тепла. Об этом сообщил РБК ведущий научный сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Сообщения об этом он назвал дезинформацией. «Это ерунда полная. В ночь ожидается плюс 8–10. Это, конечно, низкие для июня температуры, но о +1 никакой речи быть не может», — сказал он.

Информацию о похолодании накануне, 12 июня, разместил сайт «Метеовести», который при этом ссылался на «Фобос». По данным центра, ночь на пятницу должна будет оказаться самой холодной на этой неделе.

9 июня в Москве был установлен температурный рекорд жары за последние 70 лет. Температура на пике достигла отметки плюс 31,2 градуса, что на 7–8 градусов выше климатической нормы.