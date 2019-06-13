Умерла сыгравшая в «Полуночном ковбое» и «Сексе в большом городе» актриса

Сильвия Майлз (Фото: Rick Maiman / AP)

В США на 95-м году жизни умерла актриса Сильвия Майлз, номинированная на «Оскар» за игру в фильме «Полуночный ковбой», сообщает TMZ. В последние годы карьеры она снималась в телесериалах, в том числе в «Сексе в большом городе».

По данным издания, ее смерть наступила 12 июня в Нью-Йорке. Она скончалась в машине скорой помощи по дороге в больницу.

Сильвия Майлз родилась в 1924 году и получила образование в актерской студии. В театре она начала играть с 1947 года, в 1954 году стала появляться на киноэкранах. В 1969 году она снялась в фильме «Полуночный ковбой», где сыграла роль девушки легкого поведения. Она была номинирована за эту роль на «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана. Сам фильм был удостоен трех премий «Оскар» в категориях «Лучший фильм», «Лучший режиссер» и «Лучший адаптированный сценарий» и вошел в список 100 лучших фильмов в истории США, по версии Американского киноинститута. Еще одной номинации на «Оскар» она удостоилась за роль в фильме 1975 года «Прощай, моя красавица»

В 2002 году она снялась в пятом сезоне сериала «Секс в большом городе» в эпизодической роли пожилой женщины Джоан.