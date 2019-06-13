При взрыве кондиционера в больнице в Анталье погиб человек

При взрыве кондиционера в больнице в Анталье погиб человек

В одной из частных больниц в Анталье взорвался кондиционер, сообщает турецкий телеканал NTV. В результате происшествия погиб один человек.

Как уточняет CNN Turk, инцидент произошел в техническом отделении больницы в районе Муратпаша в 9:30 по местному времени (совпадает с московским). По данным полиции, три человека пострадали. На месте работают полицейские, пожарная охрана и сотрудники аварийных служб, передает Hurriyet.

По данным метеорологов, сейчас в Анталье 28 градусов тепла, в пятницу температура может превысить отметку 33 градуса.

В конце мая в Москве из-за загоревшегося кондиционера пришлось эвакуировать порядка 700 человек из бизнес-центра «Кутузов Тауэр». Возгорание удалось потушить до прибытия пожарных.